台灣消費者在咖啡的飲用量逐年增加，且對咖啡品質的追求也不斷提高，看準消費者的需求與喜好，可口可樂公司宣布引進日本咖啡品牌「GEORGIA喬亞咖啡」，一次推出「滴濾無糖黑咖啡」與「滴濾拿鐵咖啡」兩款商品，並邀請咖啡愛好者陳柏霖擔任代言人，陪伴消費者開啟每一個專注時刻。

「GEORGIA喬亞咖啡」秉持職人精神，「滴濾無糖黑咖啡」與「滴濾拿鐵咖啡」皆100%選用風味與香氣絕佳的阿拉比卡豆，透過獨特的滴濾工法精準控制製程的時間與溫度，從原料到製程毫不妥協，打造仿若手沖口感的頂級咖啡享受。

「滴濾無糖黑咖啡」透過滴濾工法萃取純淨細緻的咖啡香氣，增加香醇口感並減少苦味，而「滴濾拿鐵咖啡」則以濃醇滑順的奶香，堆疊出充滿層次的香氣，讓人回味無窮。除此之外，「GEORGIA喬亞咖啡」更以時尚大方的黑金配色瓶標，搭配簡潔、俐落的瓶裝設計，不但完美展現品牌的一流質感，更讓咖啡成為不需等待、方便隨身攜帶與品嚐的日常確幸，特別是對工作節奏緊湊的消費者而言，「GEORGIA喬亞咖啡」提供高品質與便利性兼具的瓶裝咖啡，讓咖啡愛好者不論是搭配早餐、或是會議間的休憩時間，都能透過「GEORGIA喬亞咖啡」開啟專注時光。

陳柏霖本身就是咖啡愛好者，工作時常常靠咖啡提振精神。（圖／品牌提供）

可口可樂公司首次進軍台灣即飲咖啡市場，邀請質感男神陳柏霖擔任「GEORGIA喬亞咖啡」品牌代言人。陳柏霖回憶到，以前到日本旅遊時常買「GEORGIA喬亞咖啡」，本身就是咖啡愛好者的他，工作時常常靠咖啡提振精神，這次成為「GEORGIA喬亞咖啡」的代言人，非常開心能夠和台灣朋友分享這個高品質的咖啡品牌。不但如此，陳柏霖在工作上追求完美的敬業精神眾所皆知，這樣的態度也延伸到生活中的每個小細節，包括挑選咖啡的高標準。陳柏霖表示自己的個性與「GEORGIA喬亞咖啡」的堅持如出一轍。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得GEORGIA喬亞咖啡*1箱(24罐)

★公佈時間 ｜ 2021/2/4

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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