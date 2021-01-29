EDOX在2021年一口氣推出四款潛水表，陽剛的設計加上處處可見軍表的時尚細節，MAN味十足，呼應品牌在二次世界大戰後與冷戰時期，曾為歐洲特種部隊打造專屬潛水表，更增添幾分神秘氣息，即起至2月底凡購買四款潛水表，再加贈自動上鍊盒。
EDOX四款潛水表包括北海英雄（North Sea）、海上先鋒（CO-1）、空降特戰（Skydiver）與魔幻巡洋（Delfin Mecano）四大系列，全部都具備防水200米以上的優異功能，其中空降特戰（Skydiver）系列更具備深潛1000米自動排氦功能，展現品牌在專業潛水表的製表功力。
北海英雄（North Sea）為1978年參加挪威北海深潛320米計畫而得名，款式復古，海上先鋒（CO-1）則是品牌與動力快艇錦標賽CO-1合作的聯名表，也是CO-1賽的官方時計，魔幻巡洋（Delfin Mecano）早在60年前即陸續研發了旋轉式表冠、雙O形圈系列和雙層後表蓋等防水技術，在潛水表發展史上貢獻卓著，知名跳水選手 Jahir Ocampo Marroquin是代言該款表的品牌大使。
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