29歲美國辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski），以甜美外貌及火辣身材走紅，在網路上吸引超過2712萬人追蹤。艾蜜莉2018年與男星塞巴斯蒂安·貝爾-麥克格萊德（Sebastian Bear-McClard）結婚，並在去年底宣告懷孕，她近日再度在IG上曬出性感的泳裝照，孕後依舊不改大膽裸露作風，瞬間吸引大票粉絲的目光。

艾蜜莉2013年因在羅賓·西克(Robin Thicke)單曲《Blurred Lines》中「上空」演出引發關注，後續在電影《控制》中大膽露點飾演「最辣小三」，後續還推出《音浪青春》、《姐就是美》、《闇黑奪殺令》等作品，靠著天使臉孔及魔鬼身材攀向事業巔峰。

艾蜜莉穿上一套黑色連身泳裝，從側面一路挖空至背部，讓D級曲線全被看光，因懷孕升級的胸型及S腰線實在誘人，除了發出辣照秀身材，更寫下「在船上的孕婦」，姣好身材讓粉絲們看了紛紛激動大讚：「最辣媽媽」、「不科學」、「非常美麗」等。

艾蜜莉懷孕卻依舊維持完美外型，卻意外引起爭議，不少網友直指她去豐唇整形，對於網上流言，她則大方發文回應，「女性在懷孕時血液量會增加50％之多，所以臉及嘴唇才會看起來比較澎潤。」展現強大高EQ。