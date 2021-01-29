迎新年、慶新春，佩戴花朵珠寶最應景。知名高訂服設計方國強的珠寶訂製工坊最近推出新款珠寶，以法國巴黎杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）為靈感，以彩寶漸層舖排的多彩花朵綻放，充滿春天歡樂氣息。

這款立體雕塑手法打造的珠寶作，結合手工蠟雕及3D建模打造生動的起伏曲線，勾勒池水蕩漾的流動感，也讓人聯想到方國強高訂服布料細緻柔軟的褶皺，再以密釘鑲嵌技法鋪疊黃、粉、藍及紫色剛玉，詮釋杜樂麗花園萬紫千紅的繽紛印象。