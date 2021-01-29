方國強珠寶迎新春 花朵盛開 14:372021/01/29 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 方國強珠寶迎新春 花朵盛開(中時提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 迎新年、慶新春，佩戴花朵珠寶最應景。知名高訂服設計方國強的珠寶訂製工坊最近推出新款珠寶，以法國巴黎杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）為靈感，以彩寶漸層舖排的多彩花朵綻放，充滿春天歡樂氣息。 這款立體雕塑手法打造的珠寶作，結合手工蠟雕及3D建模打造生動的起伏曲線，勾勒池水蕩漾的流動感，也讓人聯想到方國強高訂服布料細緻柔軟的褶皺，再以密釘鑲嵌技法鋪疊黃、粉、藍及紫色剛玉，詮釋杜樂麗花園萬紫千紅的繽紛印象。 30萬株魔幻之花綻放 快來中社花市賞鬱金香花海 蔡依林貼身蟒蛇紋禮服挖洞 屁股蛋見光超火辣 #珠寶 #方國強 #花朵 #高訂服 #杜樂麗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 山上花園水道博物館花開了 做好防疫踏青一樣行 19:292021/01/28 寶島 晶片換疫苗 王美花向德方喊話 04:102021/01/29 生活新聞 法院審理逾10年 金流最後1塊拼圖始終未到案！黃芳彥帶走祕密 扁案石沉大海 04:102021/01/29 焦點要聞 新年珠寶 紅喜氣綠貴氣 04:102021/01/29 時尚消費 億麗涉假交易套取10億資金 前監察人100萬交保 07:392021/01/28 社會 蔣友柏昔嗆舊愛關穎大便護林姮怡 15年婚仍逝轉愛火辣女特助 06:312021/01/28 娛樂 核酸檢測賺翻天 電商搶掘金 04:102021/01/28 話題觀察 新聞早班車》晶片換疫苗 王美花向德方喊話 06:302021/01/29 政治 接中信兄弟董事長 高英傑駐軍屏東春訓 04:102021/01/29 運動天地 《半導體》產官學3方合作 威盛Pixetto力挺AI向下扎根 09:262021/01/29 財經 隋棠驚豔框框秀 04:102021/01/29 時尚消費 時尚熱門新聞 175cm嫩模側拍超辣 透視洋裝胸口鏤空解放豐滿半球 - 名人 - 時尚 170cm辣媽只穿內衣太惹火 深V熱舞彈出豐滿雙峰引暴動 - 名人 - 時尚 BLACKPINK Rosé透視上衣不穿好 中空狂洩蠻腰黑BRA超辣 - 時尚 IU新歌《Celebrity》曝12年心境 專訪胸口鏤空上下皆露超辣 - 名人 - 時尚 《延禧》最美妃子胸口鏤空 上下全開辣秀豐滿好身材 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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