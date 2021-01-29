26歲香港女星陳曉華（Hera Chan）以亮眼外貌受到矚目，在大學就讀護理系時期就被封為「中大校花」，先後拿下《2018年度香港小姐競選》冠軍、「我最喜愛佳麗獎」及《2019年國際中華小姐競選》冠軍而出名，事業運如日中天。她近日發出新年寫真圈粉，以煥然一新的造型讓粉絲們看了如癡如醉。

陳曉華近日在IG出曬出一組海景寫真，並寫下近日心情表示：「2021年已經過一個月了，感覺這確實將是一個新的起點，新的變化和新的我。」照片中，陳曉華穿上一套設計前衛的淺色洋裝，透膚材質讓她纖瘦的身材曲線若隱若現，緊身剪裁更讓渾圓胸型一覽無遺。

陳曉華身材姣好、體態緊緻，時不時就會在IG分享生活點滴，這次一改日常甜美風，在海邊大方變裝耍辣，讓粉絲們看了紛紛大讚：「換了風格更漂亮」、「喜歡每一個你！希望你找到最喜歡的自己」、「新的一年依舊愛你」、「笑容好甜」等。

陳曉華在去年7月首次出演電視劇，在《迷網》中擔演女主角「蕭美婷（Denise）」，更在尚未上映的《食腦喪B》、《七公主》、《異搜店》中都有戲份，知名度逐漸攀升中。