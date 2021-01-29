就在「LVMH鐘表周」圓滿結束後，寶格麗總裁Jean-Christophe Babin立刻安排線上媒體專訪，逐一深入解析每件作品的特色與工藝，並分享寶格麗未來的行銷策略，就如同往年的BASELWORLD實體表展時一樣，只不過溝通的管道變了，從面對面訪問換成線上視訊罷了。

Babin指出，全球爆發新冠肺疫情之後，各大表展先後取消，寶格麗也被迫調高數位線上表展的比重，以「化整為零」分別在1月、4月和8月舉辦三場線上表展，如日前登場的「LVMH鐘表周」就是其一，不過線上表展結束後，新品仍會送到全球各地，透過小型表展的方式讓顧客和媒體也能親眼鑑賞、親手把玩，正因為實體表展和線上表展的體驗是迥然不同的，兩者必須是相輔相成，不可偏廢。

寶格麗總裁Jean-Christophe Babin（右）在「LVMH鐘表周」透過視訊邀請代言人吳亦凡共襄盛舉。（擷自官網）

寶格麗積極研發高複雜腕表，繼Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問表（左）、Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴表（右）後，今年再推出Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪報時腕表。（BVLGARI提供）

儘管實體表展取消了，但邀請國際巨星為表展揭幕向來是寶格麗的重頭戲，為此Basin在「LVMH鐘表周」特別邀請代言人吳亦凡共襄盛舉，兩人透過視訊的精采對話，成為表展最吸睛的亮點，Babin看到吳亦凡手腕佩戴才剛出廠的Octo Finissimo精鋼計時碼表，還忍不住羨慕地說：「目前這只表只有一只，被你搶先戴了！」

DIVAS’DREAM PEACOCK DIAMONDS孔雀鑽石腕表，融入琺瑯彩繪工藝，292萬9000元。（BVLGARI提供）

寶格麗以珠寶起家，因此女表佔比高達7成，圖為Serpenti Spiga 全鑽女表，436萬元。（BVLGARI提供）

今年寶格麗的女表新品不少，Babin特別推薦了幾件他喜愛的女表，他指出，寶格麗以珠寶起家，女表佔比高達70%以上，如Serpenti Spiga表即是珠寶與製表工藝結合的代表作品，另一款LVCEA Intarsia是以義大利傳統木工鑲嵌技術，將30片三角形的珍珠母貝鑲在表盤上，是精緻工藝的完美展現。

寶格麗LVCEA INTARSIO精鋼鑲鑽腕表，珍珠母貝的表盤融入義大利Intarsia木工鑲嵌技術，約29萬2700元。（BVLGARI提供）

目前佔比只有25%的寶格麗男表，在Babin眼中則是潛力無窮，除了主打高複雜功能的Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪報時腕表外，Babin也特別推薦一款Aluminium腕表，該表去年拿下日內瓦高級鐘表大賞最佳經典表，並以實惠的價格贏得消費者的青睞，造成全球缺貨，為此工坊趕工生產，無畏疫情依舊大賣，無疑締造表壇的奇蹟。

寶格麗總裁特別推薦這款Aluminium腕表，以實惠的價格在景氣低迷時掀起買氣，目前全球缺貨中，13萬1600元。（BVLGARI提供）

去年全球零售業一片哀鴻，鐘表界也不例外，Babin坦承的確很辛苦，但去年第二季時寶格麗業績出現反彈力道，推論人們因疫情無法出國旅遊，轉而在國內消費，帶動了一波買氣，尤其是亞洲和歐洲的表現最為亮麗，他預計今年的業績可望回到2019年的水準，「2020 年是特別的一年，和去年比較是沒有意義的！」

今年一開年LVMH集團成功併購Tiffany & Co.，壯大集團珠寶商品的陣容，Babin曾以「Tiffany是沉睡的美人，加入LVMH集團就像是喚醒美人的起床鬧鈴（Wake-Up Call）」來形容這起併購案，如今寶格麗與Tiffany「化敵為友」，但未來雙方的行銷策略都不會改變，因為彼此的品牌DNA、設計風格和品牌故事都不一樣，未來將是「兄弟登山，各自努力」的局面。