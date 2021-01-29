農曆過年即將到來，今年總共有7天的連假，許多人為了避免群聚造成疫情擴散，會選擇待在家裡，宅在家總是會嘴饞想要吃東西，近期推出許多美食都好適合在家享用，有伴晚的即食料理、金蘭的小零嘴、五桐號全新口味手搖飲，以及過年必吃的蘿蔔糕和桂圓糕，來看看哪些需要列入你的過年必吃清單！

▍1.伴晚個人化即食料理

「伴晚」販售具有眷村特色的水餃、牛肉麵、韭菜盒子等即食宵夜料理為主，提供最適合一個人宵夜解饞的份量及口味，讓半夜肚子餓的消費者也能吃的講究，2021年1月「伴晚」推出新口味水餃「高麗菜鮮蝦餃子」與「高麗菜豚肉餃子」，還有別具南洋風味的「椒香肉骨茶麵」，為您的深夜食光加菜，即日起消費滿1,300元還可享免運費。

「伴晚」是為宵夜族量身打造的品牌，個人化的小包裝設計，剪開包裝、加熱食材只要十分鐘，讓消費者在家也能品嚐到餐廳的現作美味。（圖／品牌提供）

主打商品「花椒牛肉麵」每月熱銷超過千份，加入了花椒、多種中藥材、蔬果及牛大骨高湯為基底，搭配軟嫩入味的澳洲特選牛肋條與Q彈刀削麵。（圖／品牌提供）

1月推出全新商品「椒香肉骨茶麵」，使用多種中藥材及辛香料熬煮，濃郁鮮甜的湯頭搭配整塊豬肋排一起煮至軟嫩，再加入白胡椒、當歸、川芎來調味。（圖／品牌提供）

▍2.金蘭首度推出百搭小零嘴

台灣人熟悉的醬油品牌「金蘭」首度跨足零食市場，2021年推出全新的零嘴「YOMI POP好優米系列」，特別選用了糙米與黃豆來研發，與市面上馬鈴薯、小麥及玉米製成的零食做區隔，以非油炸的技術製造含膳食纖維的好優米，少了油炸卻依然不減口感，濃郁的米香忍不住一口接一口，設計成精巧小包裝方便攜帶且可一次食用完畢，讓愛美的女性也能沒有負擔的滿足口腹之慾，緊接著農曆新年到來，更可與全家大小一起分享，絕對是2021年必吃零食之一。

全系列共推出咖哩、激辣、焦糖海鹽及檸檬玫瑰鹽四款大人系口味。（圖／品牌提供）

▍3.五桐號推米漿凍、流心奶皇、鮮採水果系列飲品

主打手作凍飲的「五桐號」又推出新產品，全新風味凍飲「米漿凍奶茶」與「米漿凍拿鐵」，強打用喝的月餅「流心奶皇珍珠奶茶」、「流心奶皇珍珠拿鐵」以及限量「雪絨草莓奶霜」、「雪絨葡萄奶霜」，冬季限定的「草莓三重奏」和富含維他命C的「鮮榨柳橙凍飲」，三大系列共八款飲品於全台11家門市同步開賣，一次滿足所有手搖控們！

米漿凍奶茶。（圖／品牌提供）

流心奶皇珍珠奶茶。（圖／品牌提供）

雪絨草莓奶霜。（圖／品牌提供）

▍4.限量聯名牛年三糕組

農曆新年即將到來，新春期間最常出現在餐桌上的傳統糕品非蘿蔔糕莫屬，看準這波年節禮盒商機，網路超人氣蘿蔔糕品牌「梁家瘋味」與「布里王子の麵包廚房」攜手合作，2/13前於北車微風店門市獨家推出「牛年三糕組」，每份售價699元，以梁家瘋味的「原味爆絲蘿蔔糕」和高人氣回歸的「黑潮松露蘿蔔糕」搭配由布里王子の麵包廚房研發的「梁家蜂蜜桂圓蛋糕」，讓今年圍爐餐桌上有鹹又有甜，富貴圓滿全家一起過好年！

梁家瘋味x布里王子「牛年三糕組」。（圖／品牌提供）