南韓的34歲知名女星朴敏英，擁有甜美長相、清新氣質，2018年憑著電視劇《金秘書為何那樣》的金微笑一角紅遍全亞洲。近日再次接下綜藝節目《明星來解謎-第三季》的她，在19日舉行的線上記者會上穿著一件飄逸長裙現身，而當天的造型側拍畫面這幾日也在網路上流傳開來。

朴敏英2018時曾擔任過綜藝節目《明星來解謎》第一季及第二季的固定主持班底，創下不錯的收視成績，因此製作公司在日前宣布於本月22號播出第三季，並於19日舉辦線上開播記者會。朴敏英當時所穿的服裝，選擇精品服飾Chloe’的2021早春新品，多層次雪紡洋裝配上BVLGARI的飾品點綴盡顯貴氣；胸口鏤空的繡花設計，還能隱約秀出性感深溝相當吸睛。

不過，在近日網路上流出的側拍短片中，才發現後面其實藏有心機。只見朴敏英轉身秀出全裸美背對著鏡頭眨眼放電，並露出燦爛笑容，令網友看了直呼「姊姊太美了」、「隔著螢幕也戀愛」、「我被姊姊的笑容殺了」、「姊姊不要這麼性感」再度引發討論。

日前朴敏英疑似接下新的拍照工作，率先在個人IG上公開花絮照，她穿著一件白色短版西裝外套搭配同色系寬版長褲，由下往上的拍攝角度使整體比例看起來更加修長，而腰間鏤空的剪裁也使性感蠻腰若隱若現，吸引超過95萬人按讚。