南韓女團Lovelyz中的26歲成員李美珠(이미주)，日前受邀前往電台錄製節目時，穿著一件黑色的毛衣現身，不對襯的特殊設計立即吸引網友的目光，她在幕後俏皮的舞蹈畫面也被轉發到網路上受到熱烈討論。

8人女子團體Lovelyz，於2014年出道後陸續以《Ah-Choo》、《That day》、《Beautiful Days》、《Obliviate》等多首單曲受到粉絲喜愛，甜美又清純的形象深植人心。而在團體中擔任主舞的成員李美珠，不僅會唱、會跳，艷麗的外貌與自然不做作的個性，更是她的金字招牌。舞台上總是散發性感魅力的她，登上綜藝節目時卻完全不計形象，無論搞怪、扮醜通通難不倒她，沒有偶像包袱的演出讓公司不得不對她放棄行象管理，也讓她成功圈入死忠粉絲的支持。

近日美珠受邀登上廣播節目《Cultwoshow》時的「上班路穿搭」意外受到矚目，只見她寒冬裡只穿著一件黑色毛衣與牛仔褲，而前排鈕扣不對襯的設計使她對著鏡頭擺出大愛心時瞬間炸出結實又性感的馬甲線腹肌，令粉絲們看得臉紅心跳。

此外，美珠在節目中再度爆發綜藝魂，聽到音樂一下便跟著起舞，搞笑又俏皮的舞蹈動作笑翻現場工作人員，這一幕也被工作人員拍下並傳上網受到網友們轉發，紛紛留言「姊姊太有魅力了」、「怎麼這麼可愛啦！」、「公司真的不管管她的行象嗎？」意外引發話題。

美珠近日也在自家公司所推出的網路歌唱節目「woollim THE LIVE 3」中翻唱Paul Kim的經典歌曲《허전해》，嘹亮又清脆的歌聲與火辣的穿搭再度獲得粉絲一致好評。