台灣女星拐拐（許采晴/Sabrina）以艷麗的高顏值及D級美胸身材走紅，是廣大男女粉絲心中的性感女神。拐拐自從開發自創品牌後，時不時就會化身帶貨女王，穿上自家服飾當代言人，她近日穿上一件胸口開洞的惹火上衣，若隱若現大秀美胸，讓粉絲們看了臉紅心跳。

今年32歲的拐拐，早期以內衣網模走紅，曾獲網友票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」第一名，成為新一代宅男女神，近年則全力進軍演藝圈，除了是廣告紅人，更大膽挑戰當演員，出演過電影《風雲高手》，在電視劇《原來1家人》、《逃婚一百次》中都有現身，如今她更推出自創運動內衣品牌，當起最辣CEO，人氣居高不下。

照片中，拐拐把先前的一頭歐美金髮染成更浪漫的玫瑰粉色，讓仙氣加倍也襯托出精緻的臉蛋，在服飾的挑選上，她選穿一件胸口大挖洞的長袖緊身上衣，大尺度秀出飽滿的V字深溝，下半身則搭配皮褲展現帥氣感，詮釋潮流街頭風格。

拐拐時不時就會在社群平台上展現穿搭，從不吝嗇秀出極品身材，她近日也發出單穿黑色的寫真，下半身褲頭大開，她寫下：「善於走自己的路，才能走別人走不了的路。」發辣照不忘精神喊話傳遞正能量，讓粉絲們看了紛紛激動大讚：「好勳感」、「超美的」、「很犯規」、「辣辣辣」、「古銅色的肌膚讚」等。