Aesop南西概念店以中山商圈為主題所設計。（吳娮翎攝）

義大利設計師Mario Bellini設計的Amanta Mod.24椅子。（吳娮翎攝）

頂級文青保養Aesop受惠中性保養風潮業績翻倍成長，不只坐擁傳統女性保養，也成為男性跟中性消費者首選，繼去年在台北101展店打造在台第10家店舖，今年伊始在中山商圈黃金三角窗店面打造概念店，並貫徹品牌設計宗旨，「全世界沒有一模一樣Aesop。」

Aesop門市設計皆來自獨一無二的設計，由品牌設計師根據當地特色，揀選元素，打造出獨具的店家空間，南西概念店以「家具物件」為主題，品牌從國外學校中找到義大利設計師Mario Bellini所設計的3張 Amanta Mod.24 椅子，1970 年代初期製造的椅子帶有歲月印痕，搭配台灣本地建材樟木樹瘤紋路建置陳列架，並以清水模打造長型水槽與檯面，讓東方與西方的家居元素在空間裡碰撞出設計火花。

業者表示，除了二手椅子，品牌還有兩座設計燈飾會陸續進駐，延續環保本色，從世界各地找來適合的二手元素，南西概念店座落在捷運中山站「心中山」地標旁，人潮多，業者說，適逢疫情期間，也歡迎消費者到店內洗手，感受設計空間之際，亦能做好防疫。