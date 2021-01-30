台灣男星王子（邱勝翊）近日出席電影《山中森林》演員卡司發布會，他首度挑戰黑道角色，因此選穿一襲BOSS 2021春季黑色亮片條紋西裝，整套西裝飾有手工縫製的銀色亮片條紋，配襯黑色絲質襯衫，以精準的德式剪裁與俐落線條，展現低調奢華的氣勢魅力。

今年春季，BOSS在正裝上加入閃亮元素打造多款華麗晚裝系列，尤其是即將到來的年節歡聚之日，更要特別穿上為一整年帶來好運勢的明亮色彩，如BOSS以酒紅色打造的Monotone單色系西裝造型，或是印有喜氣洋洋紅色牛年圖騰的運動夾克或襯衫，又抑或是一雙點綴紅色鞋底的黑色皮革拼接運動鞋，帶來別樣時髦的視覺效果。

BOSS 2021農曆新年系列靈感取自辛丑牛年元素，以精緻的工藝將獨特的生肖圖案綴飾在經典單品上，最大亮點是功能性與個性兼備的雙面尼龍夾克，一面採用光澤技術面料，另一面則呈現亮面效果的牛年生肖圖騰，BOSS品牌標誌和金色拉鍊細節為單品增添街頭潮流風格。黑色長款大衣精選義大利面料精製，初剪羊毛糅合羊絨營造溫暖柔軟觸感，內襯領口處綴以金色飾邊，獨具巧思。男裝真絲襯衫和純棉T恤均飾上同款印花圖案，舒適自然且具設計感。

最大亮點是功能性與個性兼備的雙面尼龍夾克，一面採用光澤技術面料，另一面則呈現亮面效果的牛年生肖圖騰。（圖／品牌提供）

BOSS亦首次在農曆新年系列發佈多款全新女裝單品。以美麗諾羊毛與金屬色紗線混紡製成的針織衫觸感輕盈，閃耀微妙光彩，袖口採用羅紋紋理設計，並飾有金色鈕扣，可搭配紅色幾何圖案絲巾，展現獨特風采。連身裙以輕盈縐紗面料製成，呈現優雅的金色光澤，結合立領、隱形衣襟並以腰帶裝飾，更顯精緻之感。除此之外，系列也包含多款運動單品，以黑色水鑽結合刺繡拼湊出原創藝術風格的抽象牛形圖案，呈現出最具活力的造型。