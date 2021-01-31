「笑顏女神」李佳穎近日出席Garmin「LILY智慧腕錶」發表會，搶戴暖甜百搭的奶茶色系腕錶，全系列共6款超萌配色，展現低調卻不單調的設計質感，堪稱最萌的奶茶系時尚配件。

Garmin推出首款以女性設計團隊操刀、專為女性量身打造的「LILY智慧腕錶」，以目前市面上最小智慧錶錶徑(34mm)，結合鍍膜工藝打造6款各具特色的獨家印花錶盤，搭載隱藏式LCD觸控螢幕，螢幕關閉時錶面仍優雅閃耀經典印花。

腕錶包含6款不同材質配色：高雅氣質綻放輕奢魅力的「經典款」純白燦日金、暗棕深古銅、黑蘊奶油金；俏皮活潑融合現代時尚的「運動款」淡沙玫瑰金、靛夜暗灰紫、純白奶油金，如精緻飾件般妝點現代女性手腕，展現顛覆傳統智慧手錶的突破性設計。

全系列包含6款不同材質配色，如精緻飾件般妝點手腕。（圖／品牌提供）

腕錶支援全天候健康數據監測，包含心率、壓力指數、身體能量指數、進階睡眠偵測、血氧飽和濃度、水分補充追蹤，以及女性專屬月經週期、孕期追蹤功能等，同時支援5日不斷電健康數據監測等輕智慧科技，如同虛擬閨蜜般貼身陪伴，知道妳最私密的每件小事。