唇彩為NARS創立之始，2014年推出向經典致敬的惹火唇膏系列，奠定品牌唇彩的指標地位，2021年2月，NARS將法式左岸迷人風尚注入紐約前衛精神，以母親為名，推出全新限量時尚謬思系列THE CLAUDETTE COLLECTION，包含唇彩、頰彩、眼彩盤，3樣單品即可打造精緻又時髦的法式妝容。

品牌創辦人兼創意總監François Nars彩妝靈感幕後的謬思，來自煥發時髦風采的法國女人，極簡時尚卻總能魅力無盡，關鍵就在於唇間那抹性感惹火紅！NARS 顛覆傳統紅唇，創造注入巴黎的法式性感紅色美學，定調惹火巴黎紅，更加惹火，加倍大膽，帶來獨一無二的性感自信，NARS 為妳創造命定紅唇。

時尚謬思系列推出全新限量眼彩盤、頰彩盤、唇彩。（邱映慈攝）

全系列包裝將法式迷人風尚與紐約前衛風格完美融合，推出時尚印花幸運之草、夢境彩蝶、午夜星空、永恆的愛，源自於 François Nars 自幼印象中，優雅迷人的母親穿著法式洋裝，搖曳裙襬上所點綴的美麗圖案，散發法國巴黎左岸的氣息，結合對巴黎的符碼記憶轉換成承載著回憶與绮想的時尚印花。

全系列包裝皆有時尚印花：幸運之草、夢境彩蝶、午夜星空、永恆的愛。（邱映慈攝）

MODEL示範時尚謬思惹火唇膏 #Claudette #惹火巴黎紅。（邱映慈攝）

全新限量時尚謬思系列將法式情調傳化為大膽的色澤、內斂的質感，釋放不容妥協與毫無保留的魅力，推出全新限量眼彩盤、頰彩盤、唇彩系列，盡情展現屬於妳光彩奪目的法式妝容。

時尚謬思惹火唇膏4款全新限量色手部試色，左至右：#CLAUDETTE惹火巴黎紅、#LEA波爾多酒紅、#AUGUSTINE時尚裸粉、#GINETTE凡爾賽棕紅。（邱映慈攝）

MODEL示範時尚謬思六色眼彩盤。（邱映慈攝）

時尚謬思六色眼彩盤手部試色。（邱映慈攝）

時尚謬思雙色頰彩盤手部試色。（邱映慈攝）

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★獎品內容 ｜ 時尚謬思惹火唇膏*1

★公佈時間 ｜ 2021/2/4

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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