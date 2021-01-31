英國25歲性感辣模黛米蘿絲（Demi Rose）擁有甜美童顏、火辣身材，在網路上迅速竄紅，IG狂吸1578萬人追蹤，也讓她成為各大廠商爭相合作的網紅之一。近日她為宣傳服飾品牌所推出的新品，在個人IG上曬出一系列「中門全開」的火辣穿搭，令網友大噴鼻血。

黛米蘿絲的穿搭風格總是前衛、大膽，只要一PO文便能成為焦點。在近日公開的穿搭造中，她光是幫服飾品牌「PrettyLittleThing」做宣傳，就曬出三張辣照，只見中黛米蘿絲先是於幾日前公開一套粉色貼身短版上衣搭配丁字褲的造型，大方秀出火辣蜜腿與翹臀吸引目光；接著又曬出一張穿著棕色毛絨大衣的穿搭照，裡面只穿著一件棕色小丁搭配蛇紋長靴，解放傲人上圍與身材曲線，令網友們看了直呼「辣到噴鼻血」。

近日，黛米蘿絲再次PO出該品牌另一套泳裝造型，粉色暈染造型泳裝雖是長袖，但胸口鏤空又深V的設計與高衩小丁的搭配更顯性感，加上黛米蘿絲飽滿的雙峰與凹凸有致的曲線，吸引超過28萬名粉絲按讚，再度引發話題。

黛米蘿絲多年來靠著運動及嚴格控制飲食來維持魔鬼曲線，除了自詡成為「世界上最性感的DJ」外，2014年還曾獲選為「英國最具潛力的女孩」，使她在網路上的人氣不斷飆升。