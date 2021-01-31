韓國人氣女子組合「TWICE」，近日曝光一段先前登上美國《TIME》時代雜誌的的影音專訪，除了當時修養中的定延外，8位成員合體，以合唱熱門歌曲〈DEPEND ON YOU〉掀起話題，其中在隊內擔任領唱的娜璉，更以一套粉紫色短裙大秀辣腿，光是一出場就驚艷全場。

TWICE成員們默契換上春季感的穿搭，讓紫色、碎花、黑白米色元素成為搭配重點，置身在花園般的場景中演唱，最吸睛的莫過於大秀美腿的娜璉，她選穿一套淡紫色點點套裝，透過短裙展現腿部線條，令人看得目不轉睛。總是以馬尾為個人招牌的子瑜，這次則再度綁出優雅的低馬尾，呼應一身知性的黑色長裙，搭配上咖啡色腰封，以低調的深色組合展現個人氣質。

TWICE除了現場帶來歌曲表演，更由成員們輪流對著鏡頭發表感言，向全世界受到疫情影響的人獻上鼓勵，子瑜在演說中完美展現大方的談吐，她說：「感謝粉絲們一直以來對我們的支持，也希望全世界的的人都可以一起在工作上好好加油！」暖心發言讓粉絲們全融化。

女團TWICE由5名韓國成員娜璉、定延、志效、多賢、彩瑛，3名日本成員Momo、Sana、Mina以及1名台灣成員子瑜組成，是JYP旗下人氣團體之一，官方先前宣布即將在3月舉行日本線上演唱會，令粉絲們期待不已。