大陸女星楊冪以童星出道，靠著甜美臉蛋和纖瘦好身材晉升一線女星，近年她除了積極專注於戲劇上，更跨足綜藝節目，近日她在室內競技真人秀《王牌對王牌》中化身靈魂畫手，穿上一套皮格裙帥氣登場，不忘辣秀9頭身長腿優勢，成功迷倒大票粉絲。

楊冪以《神鵰俠侶》中「郭襄」一角打開知名度，後續則以電視劇《宮》、《仙劍奇俠傳三》、《三生三世十里桃花》及《扶搖》等劇走紅，演藝圈內公認的戲劇女王，即使晉升辣媽後依舊人氣不減，是眾多女性粉絲心中的時尚指標，一舉一動都是話題。

楊冪近日穿上一套西裝版型的皮革裙出席《王牌對王牌》節目。（圖／摘自微博@ 嘉行杨幂工作室）

楊冪近日穿上一套西裝版型的皮革裙出席《王牌對王牌》節目，藉由下身失蹤穿法搭配上黑絲襪、厚底高跟靴，襯托修長的腿部曲線，份量感滿分的裙裝看起來既帥氣又性感，惹火體態令粉絲們看了紛紛大讚： 「真的很愛冪冪雙丸頭」、「我愛看冪作家的精彩推理」、「又被姐美到」。

楊冪藉由下身失蹤穿法搭配上黑絲襪、厚底高跟靴，襯托修長的腿部曲線。（圖／摘自微博@ 嘉行杨幂工作室）

楊冪除了發揮「帶貨女王」功力，以穿搭成功引發話題，她更現場展現好歌藝，只見她坐上高掛在空中的盪鞦韆，深情地演唱成名曲《愛的供養》，浪漫氛圍讓粉絲們聽了如癡如醉，瞬間回到古裝劇《宮鎖心玉》回憶殺中。