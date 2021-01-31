南韓辣媽網紅오또맘（ohttomom）以天使臉孔及魔鬼身材晉升IG女神，經常在社群平台上分享自創品牌服飾穿搭，更從不吝嗇放送惹火辣照，深受大票男性粉絲喜愛，也是眾多女性的穿搭指標。她近日曬出自主健身的影片，大秀超翹的蜜桃臀而掀起話題。

오또맘縱使已是一個孩子的媽，身材依舊火辣性感，靠著170cm高䠷長腿圈粉無數，在近日PO出的健身短片中，她穿著一件深紫色貼身背心搭配淡紫色緊身褲，運動也不忘展現時尚感，從美波一路辣到長腿，緊緻體態令人佩服。

影片中，오또맘對著鏡頭上下賣力跳，由於她背對鏡頭，因此從側面就能看出傲人的上圍，結實的蜜桃美尻也同樣吸睛，凹凸有致的身材讓人看了目不轉睛，她更透露自己近期都靠著吃蛋白質奶昔補充運動後流失的熱量。

오또맘外型亮麗、個性親民討喜，目前在IG上已吸引超過86萬粉絲追蹤，日前她穿上一套白色雪紡洋裝與朋友相約吃飯慶生，私服穿搭照樣能看出不科學的火辣比例，令網友看了紛紛留言大讚：「辣媽真的名不虛傳」、「超級美的」、「求健身教學」引爆話題，人氣居高不下。