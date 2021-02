南韓大勢女團BLACKPINK成員Rosé(朴彩英),日前宣布發行SOLO單曲後便備受期待,而她也在昨日(1/31)下午舉行的BLACKPINK線上演唱會「THE SHOW」上演唱新歌《GONE》,並在其中換上多套火辣造型電暈ㄧ票粉絲。

Rosé在31日的演唱會上,與其他成員們ㄧ連演唱了《Kill This Love》、《Pretty Savage》、《How You Like That》、《Ddu-Du Ddu-Du》、《Lovesick Girls》等多首經典夯曲,讓線上粉絲看得熱血沸騰。Rosé也在當天首次公開SOLO抒情英文單曲《GONE》,只見她穿著ㄧ件平口網紗造型禮服,坐在白色鞦韆上搭配著吉他旋律忘情演唱,而禮服前短後長的設計,搭配帥氣軍靴,使Rosé散發個性女人味受到網友一致好評。

另外,Rosé在個人IG所公開的造型也同樣火辣吸睛,除了上述的平口禮服外,其中ㄧ套造型中,她僅穿著ㄧ件短版細肩帶BRA TOP,搭配白色不對襯的超激短裙,「上下皆露」秀出纖細蠻腰與白皙大長腿,令粉絲們看了直呼「小玫瑰真是美慘了」、「這套造型真好看」、「新歌太好聽了」成功引爆話題。

Rosé自出道以來,憑著精緻的臉蛋與獨特的嗓音受到大批粉絲的支持,加上纖細的長腿與高冷又神祕的氣質,使她成為各大精品指定合作的女星之一,也因此有了「人間玫瑰」的封號,而她也是繼2018年JENNIE單飛之後,第二位推出SOLO單曲的成員。