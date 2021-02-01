義大利IG女神琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni），以撰寫時尚穿搭部落格起家，後續靠著同名自創品牌「Chiara Ferragni Collection」晉升老闆娘，早在2018年就成為身價破3億的富婆，人氣絲毫不輸一線女明星，被譽為「地表最強網紅」。琪亞拉近日曬出懷孕32周的寫真，惹火的穿搭尺度超養眼。

琪亞拉對於時尚穿搭很有自己風格，自從宣布懷上二寶女兒後，也經常在社群平台上分享各種性感的孕媽穿搭，她近日以一套針織材質的深V連體褲大秀前凸後翹的身材，深邃的事業線更成為亮點，狂噴女性魅力。

照片中，琪亞拉胸前全開，大膽秀出因懷孕而升級的飽滿酥胸，下身搭配黑絲襪、黑色厚底靴襯托細腿，在外出時，她巧妙搭配燕麥色長版大衣，讓全身穿搭呈現溫暖大地色系，短短時間就吸引超過39萬人按讚。

今年33歲琪亞拉以天使臉孔及177cm高䠷身材圈粉，她與義大利搖滾歌手老公費德斯（Fedez）育有一子Leo，一家人的日常互動甜蜜溫馨，目前她在IG上已經累積超過2253萬人追蹤，在全球都具備強大影響力，她的高人氣也吸引眾多品牌青睞，曾和 Oreo 及 Champion 推出聯名商品，人氣不容小覷。