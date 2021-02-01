南韓女子天團TWICE，昨日晚間(1/31)於「第30屆首爾歌謠大賞」上除了擔任表演嘉賓外也拿下「本賞」大獎，成績備受肯定。而TWICE上台時，9位成員皆穿著短裙一字牌開秀出9雙美腿相當吸睛，其中來自台灣的子瑜也難得站上C位感謝粉絲，加上好久不見的定延首次現身舞台，皆成為討論的話題。

南韓於昨日舉行的「首爾歌謠大賞」（Seoul Music Awards）頒獎典禮，同樣受到新冠肺炎疫情影響改由無觀眾方式進行，但當日受邀的TWICE依然接續演唱了《MORE & MORE 》與《 I CAN'T STOP ME》兩首夯曲，並榮獲「本賞」大獎令粉絲們相當開心。不過，最令粉絲們興奮的，莫過於先前因心理因素休息近3個月的定延驚喜現身。

在稍早的紅毯上原本還是只有8人出面接受媒體的訪問，沒想到上台領獎時定延卻出現在舞台上並與成員一同演出，只見她穿著黑色西裝造型短裙配過膝長靴，並以腰封勾勒腰線，加上銳利的眼妝散發迷人魅力。不過，在表演途中定延還是被網友捕捉到緊張的神情，令粉絲們看了十分心疼，紛紛留言為定延加油打氣。

另外，在受獎時身為「忙內」的台灣成員子瑜，難得站上C位代表團體公開向粉絲們致謝，而子瑜當天以俏麗的高馬尾搭配拼接造型短裙現身，白皙的直角肩與大長腿再次成為全場矚目的焦點，站在一旁的日籍成員Sana還露出「姊姊笑容」看著子瑜演說，溫馨的畫面使網友們看了忍不住大讚「Sana的眼神實在太有愛了」、「有種吾家有女初長成的感覺」、「子瑜今天還是一樣美」，也讓她們名字再次登上熱搜榜單中掀起熱議。