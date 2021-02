南韓大勢女團BLACKPINK所舉辦的全球線上演唱會「THE SHOW」於昨日(1/31)盛大舉行,4位成員在舞台上的造型也受到粉絲們討論。其中被封為「人間香奈兒」的Jennie,在個人社群平台上公開一系列造型側拍,火辣穿搭吸引超過4千萬人按讚。

BLACKPINK在31日的演唱會上,ㄧ連演唱了《Kill This Love》、《Pretty Savage》、《How You Like That》、《Ddu-Du Ddu-Du》、《Lovesick Girls》等多首經典夯曲,就連去年專輯《THE ALBUM》中未公開的舞台曲目也一併曝光。而個人舞台的部份除了Rosé公開了近日將推出的單曲《GONE》外,Jennie演唱個人單曲《SOLO》時的造型同樣引人熱議。

Jennie為了這次的演唱會,不僅將單曲《SOLO》的旋律及部份RAP重新改編,她還穿著一件大紅色玫瑰造型上衣搭配黑色三角褲與過膝長靴,在舞台上熱情開唱,雖俏皮的雙馬尾辮造型被大陸網友笑稱有點像電影《西遊記》裡的「紅孩兒」,但火辣的舞步依然成功吸引注意。

另外,Jennie在個人IG上還公開了其他套舞台造型,只見她除了穿上平口上衣搭配不對襯造型短裙秀出美腿及腹肌曲線外,另外一套深V馬甲玫瑰洋裝也將她曼妙的身形完美呈現,加上裙襬疑似太短使內搭小褲隱約露出,令網友看得直噴鼻血,直呼「太性感了」。