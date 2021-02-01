南韓24歲實力派創作女歌手李遐怡 (이하이/LeeHi)，過去因參加SBS電視台選秀節目《K-Pop Star》，以溫柔又獨特的嗓音拿下第二名而打開知名度。近日她在個人社群平台上曬出先前為新加坡時尚雜誌《FEMALE Singapore》所拍攝的封面照，火辣的深V造型，使她性感的上圍曲線一覽無遺。

李遐怡日前登上時尚雜誌《FEMALE Singapore》的封面時，曾率先在個人IG上公開多張照片，除了紅色肚兜造型及俏皮的卡通圖騰毛衣外，小香風的毛呢外套裡甚至什麼都沒穿搭，大方秀出隱藏許久的胸前刺青。而最近李遐怡則是再度公開另一組照片，照片中她穿著一件黑色深V禮服，胸前及腿根透視的剪裁設計，使她飽滿半球被看光，吸引超過15萬人點讚。

另外，李遐怡這兩日還PO出一套同樣相當吸睛，只見她穿著一件紫色貼身洋裝搭配ALL BACK盤髮及誇張耳飾，釋放幹練女人味，沒想到轉身背部整片挖空雪肌美背全都露，令人大噴鼻血同樣獲得大批網友讚賞。

事實上，李遐怡16歲剛出道時，曾因嬰兒肥臉蛋及圓潤的身材受到大批酸民攻擊，她只好開始嚴格的飲食控制並開始規律的做有氧運動。除了三餐改為草莓、番茄、香蕉及雞胸肉所製成的沙拉外，也會規定自己ㄧ定要在下午4點前用完晚餐，配合健身教練所指導的有氧運動及重量訓練，才成功甩掉7kg漸漸雕塑出凹凸有致的曲線。