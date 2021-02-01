萬寶龍（Montblanc）推出全新「M_Gram 4810」系列皮件，以品牌開頭的「M」字為靈感打造經典圖騰，印在藍色PVC帆布與黑色皮革飾邊的包款上，既時尚又顯目，邀請炎亞綸、吳映潔 (鬼鬼)、吳思賢 (小樂)、J. Sheon、王可元、曹晏豪、徐愷、陳仲熙等搶先體驗，以獨特品味詮釋萬寶龍的「M」時尚。
近年來逐步擴大商品陣容的萬寶龍，繼推出行李箱、耳罩式無線智能耳機後，更進一步跨足時尚領域，主打「M_Gram 4810」系列皮包配件，藍黑色調的沉穩內歛，並以黑色皮革飾邊，設計風格回歸現代古典主義，中性外型的設計男女皆宜，款式十分百搭。
為了詮釋「M_Gram 4810」皮包配件的百變風情，萬寶龍特別邀請8位在音樂、戲劇、主持等各個領域獨領風騷的新生代藝人，演繹詮釋「M_Gram 4810系列」的百搭時尚，以獨特的視角詮釋萬寶龍的「M」時尚主張。
炎亞綸最近為了剛發行新專輯《摩登原始人》，也換了新髮型與新造型，多了幾分浪漫氣息，近來他以白襯衫和西裝褲的專業人士造型詮釋「M_Gram 4810」手提包，更添時尚摩登感。
鬼鬼（吳映潔）是台灣第一位拎「M_Gram 4810」包款的女星，她特別選穿中性套裝來搭配托特包及單肩後背包，展現女人獨立自主、充滿自信的時尚魅力。
人氣創作歌手J. Sheon則以一身帥氣勁裝詮釋配上「M_Gram 4810」腰包，不按牌理出牌的帥氣隨性，更能呼應包款的風格。回歸歌壇的吳思賢在冬日穿上淺灰大衣、頭戴貝雷帽，手提「M_Gram 4810」後背包，充滿法式時尚。以《我們與惡的距離》走紅的王可元，則以騎乘單車的造型詮釋肩背包，展現都會型男的風範。
曹晏豪最近換了平頭酷帥髮型，手拎「M_Gram 4810」腰包，街頭感十足。斜槓創業家陳仲熙也以休閒簡約的夾克褲裝詮釋「M_Gram 4810」單肩背包，一派優雅自在。
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