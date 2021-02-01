香奈兒（CHANEL）日前在巴黎發表全新《ESCALE A VENISE》系列頂級珠寶，以香奈兒女士（Coco Chanel）最鍾愛的水都威尼斯為靈感，威尼斯的Rialto拱橋、蜿蜒交錯的運河、聖馬可廣場的有翼雄獅石柱、黃金大教堂、瀉湖島嶼等，皆成為珠寶創造的靈感，讓人猶如置身浪漫唯美的威尼斯當中。

香奈兒發表《ESCALE A VENISE》系列頂級珠寶，以水都威尼斯為創作靈感。（CHANEL提供）

由香奈兒珠寶創意總監Patrice Leguereau操刀設計的《ESCALE AVENISE》頂級珠寶總共有70件作品，以四大主題串連整個系列，包括「水都」（Serenissime）、大運河（Gran Canale）、威尼斯潟湖（Isole della Laguna）和威尼斯精神（Spirito di Venezia），其中最貴的是一件以威尼斯雄獅為靈感打造的Lion Secret Diamant鑽石項鍊，要價近兩億台幣。

香奈兒《ESCALE A VENISE》系列頂級珠寶中，訂價最貴、也最代表性的作品是Lion Secret Diamant鑽石項鍊，雙獅護寶的意象令人讚嘆，主石為15.55克拉鑽石，約1億8478萬7000元。（CHANEL提供）

香奈兒EBLOUISSANTE可拆卸式項鍊項鍊，主石是一顆27.09克拉橢圓形橘黃色藍寶石，可拆卸式設計，有6種佩戴方式，約1億6630萬8000元。（CHANEL提供）

威尼斯有「水都」之美譽，聖馬可廣場上的新巴洛克風格和拜占庭風格富麗堂皇的建築，更是無與倫比，「水都」（Serenissime）主題珠寶源自威尼斯的建築之美，有「黃金教堂」之稱的聖馬爾谷聖殿宗主教座堂，精美的雕像、華麗裝飾的金色外牆、絢麗繽紛的大理石地板等，都成為珠寶創作的靈感，其中一款EBLOUISSANTE可拆卸式項鍊項鍊，即是將一顆27.09克拉橢圓形橘黃色藍寶石與縞瑪瑙、橘色藍寶石等彩寶以馬賽克拼貼的手法詮釋，絢麗唯美。

香奈兒Volute Croisiere祖母綠戒指，約6467萬6000元。（CHANEL提供）

香奈兒Volute Marine耳環，靈感源自貢多拉船的泊船柱，約308萬元。（CHANEL提供）

縱橫交錯的威尼斯大運河（Gran Canale）主題珠寶，則融入不少趣味可愛的設計巧思，如Volute Venitienne和Volute Croisiere珠寶，靈感源自貢多拉小船繫纜繩的彩色泊船柱，以貢多拉船夫的帽子靈感創作的Ruban Canotier戒指，十分俏皮可愛，另有Volute Marine珠寶，則讓人聯想到源自威尼斯的泊船柱和聖馬可教堂外的星空圖案。

以貢多拉船夫的帽子為靈感創作的Ruban Canotier戒指，十分俏皮可愛，約277萬2000元。（CHANEL提供）

香奈兒Camelia Baroque戒指，8.14克拉祖母綠、5.06克拉鑽石，約6159萬6000元。（CHANEL提供）

香奈兒Camelia Byzantin項鍊套組，以彩寶石構成的馬賽克拼貼紅色茶花圖案，花蕊鑲嵌一顆重約10.07克拉黃鑽。（CHANEL提供）

威尼斯潟湖（Isole della Laguna）為主題的珠寶則特別著重精湛技藝，並融入香奈兒女士最鍾愛的山茶花時尚元素，其中一款Camelia Byzantin項鍊套組，以紅玉髓、火蛋白石等彩色寶石構成的馬賽克拼貼紅色茶花圖案，源自托爾切洛島（Torcello）上古老的馬賽克鑲嵌工藝，花蕊鑲嵌一顆重約10.07克拉黃鑽。

香奈兒Volute Venitienne戒間指，靈感源自貢多拉的泊船柱，約354萬2000元。（CHANEL提供）

雄獅是威尼斯的象徵，是獅子座的香奈兒女士心目中的幸運圖案，也是台灣VIP最喜愛的主題珠寶，威尼斯精神（Spirito di Venezia）主題的珠寶自守護水都的雄獅為靈感，推出五款獨樹一幟的珠寶套組，其中Lion Secret Diamant鑽石項鍊，以鑽石打造雙頭雄獅，守護著一顆重約15.55克拉梨形切割鑽石，是本季最貴、且是最有代表性的珠寶鉅作。

香奈兒Constellation Astrale頂級珠寶耳環 。（CHANEL提供）

以黃金教堂外牆星空圖案為靈感的Constellation Astrale頂級珠寶項鍊套組，以青金石馬賽克鋪鑲，項鍊中央的鑲嵌一顆重約4.47克拉的黃色藍寶石，全系列還包括耳環、手鐲、戒指等。