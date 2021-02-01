南韓31歲女星全烋星(전효성)，過去曾在性感女團Secret中以火辣身材聞名。近日疑似接下全新拍攝工作的她，在個人社群平台上曬出多張火辣的穿搭照，大方秀出凹凸有致的身材曲線，一舉登上論壇的熱搜版位中。

全烋星擁有甜美臉蛋與豐滿好身材，自性感女團Secret出道後受到大批粉絲的喜愛，但2016年其他成員的合約陸續到期，並傳出烋星與所屬經紀公司TS娛樂發生合約問題後，Secret便形同解散，烋星也遭到冷凍，直到2019年成立個人經紀公司JHS娛樂後才再次回歸舞台。

全烋星近期將事業重心轉往網路發展，除了積極經營YouTube頻道「블링달링전효성」的影片外，也經常透過IG與粉絲分享生活及工作。在近日公開的照片中，全烋星穿著一件藍棕色相間的拼接皮革外套，裡面穿著一件U領高衩連身衣，雖著姿勢隱約露出火辣的身材曲線，其中一張照片甚至彎下腰大方秀出傲人上圍，令網友看得直噴鼻血，紛紛留言「天哪天哪！太辣了吧」、「可惡！害我流鼻血了」、「媽媽說衣服要穿好」。

另外，在「2020 MBC演藝大賞」頒獎典禮上，全烋星也因主持廣播節目《全烋星的夢想Radio》而獲得「Radio部門新人賞」的殊榮，讓她人氣再度暴漲，成功圈入一票粉絲。