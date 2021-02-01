33歲大陸女星劉亦菲，以自帶光環的美貌受封「神仙姐姐」，出道多年依舊保有清新脫俗的氣質，去年則靠出演迪士尼真人版電影《花木蘭》成為話題焦點。劉亦菲近日一改氣質優雅形象，以一頭二次元粉發登上時尚雜誌封面，令眾人全被美暈，直呼「完全就是仙女下凡」​。

劉亦菲近日二度登上時尚雜誌《ELLE》，成為今年3月開季刊封面人物，絕美的寫真照隨之出爐，照片中，她選穿一系列LV服飾，以亮色印花背心搭配寬褲出場，上衣點綴上個性十足的英文字母，透過穿搭讓170cm高䠷身材一覽無遺，除了仙氣美貌，煥然一新的造型令人看了滿是驚喜。

在另一個造型中，劉亦菲則化身黑短髮男孩，以「假小子造型」出場，在黑色寬鬆版西裝內，混搭純白色背心，下身選穿緊身黑皮褲展現長腿，看起來既酷帥又有型，以高級的簡約造型圈粉無數。

劉亦菲這次大突破，一次挑戰2種風格襯托出多變的氣質，令廣大粉絲看了紛紛大讚：「二次元粉發好酷」、「我都長大了你還是那樣，眼神永遠清澈年輕，真的好愛你呀」、「劉亦菲每一幀都好美」、「姐姐都沒老」等。