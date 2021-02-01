艾迪沃荷兔頭潮T，以超潮普普風的鮮明撲克兔頭作為設計重點，特別推出情侶款，適合喜愛個性潮流的情侶檔秀恩愛。（Playboy提供）

Playboy首次採用碳纖維材質融入包款－摩登男包「Urban」系列。（Playboy提供）

在全球已有68年歷史的品牌Playboy，早年在全球掀起風潮，其中品牌的兔頭標誌最受大家認識，並列為全球前10大標誌，過去從成人性感雜誌起頭的Playboy，成為世界知名時裝品牌後，也將知名度延伸台灣，並由代理商「峻驊皮件」於2002年開始引進台灣販售。

2021春夏Playboy迎來全新風格包款，帶領大家一探Playboy的遊樂異想世界，主打新品有強調少女心的夢幻粉「Bunny Poker撲克甜心」系列，及首次將碳纖維材質融入包款中，質感摩登的「Urban」男包系列，符合商務及休閒的多元選擇，即起至Playboy線上線下通路購買包款，消費滿3800元即可獲得品牌摺疊椅附保冷袋，滿7000元贈送摺疊置物箱附拉桿。

春夏新品「Bunny Poker撲克甜心」系列，顛覆可愛的少女粉形象，擷取品牌經典風車兔與撲克牌元素，交織結合設計新花色，讓粉色多了自信率性與童趣，新品包括托特包、手提包、翻蓋斜背包，與時髦的貝殼包，翻蓋長夾、證件套等。