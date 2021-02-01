女裝Louvre Museum UT，590元。（UNIQLO提供）

日系快時尚品牌UNIQLO，於2021年正式宣布與羅浮宮展開為期4年的合作計畫，本次的深度合作希望讓大眾以更輕鬆的方式，接觸這些大師之作，享受藝術為生活帶來的樂趣。

本次合作企劃開端的UT（UNIQLO印花T恤），將於2月5日起上市羅浮宮聯名UT系列（Louvre Museum UT）。男裝由英國知名平面設計巨擘Peter Saville打造，Peter Saville以80年代初革命性的唱片封面設計聞名全球，尤其是幫Joy Division與New Order的設計為人所知。Peter Saville本次以精緻印花處理方式，強調羅浮宮對藝術品進行分類的藏品登錄編號系統；女裝則以館藏中女性經典形象為主題，2024年前會持續擴大整體羅浮宮聯名系列的產品線。

此外，自2021年春季開始，UNIQLO將接手贊助羅浮宮從2019年開始的周六免費開放夜（Free Saturday Nights ）計劃，儘管開放活動因疫情而暫停，但此計劃仍希望日後能恢復進行。UNIQLO與羅浮宮的合作，包括贊助迷你探索行程，例如20分鐘的家庭式導覽行程等，細節將於後續於官方網站公布。