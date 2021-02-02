臘梅報春，時入2月，隨著群星巡幸水瓶宮，並接連和合，華人新歲遞嬗前夕，註定再有跨國歷史性事件，辭別庚子太歲。本周隨著金土於6日準確相合，且與天王相刑，以及日水於9日逆行相合，與海王呈十二分相，中美或有檯面下角力醜事見光，或是隱瞞病例的負面消息曝光，掀起股市斷熔或匯率一夕海嘯。

相較於政經及社會新聞的驚心駭目，水星逆行雖使交通、魚雁徒生混亂，但亦穿插些許偷閒時光。娛樂消費則見博主網紅加持年貨置辦，與昔年明星代言爭豔。財經方面，科技產業尤以半導體與裝置組裝封測，將有不錯的消息；貴金屬再度成為資金避風塘，投資者可多加留心。

本周星情排行

獅子座 喜出望外 心想事成

金牛座 天官賜財 錢緣最美

處女座 得隴望蜀 事業最旺

天秤座 借力使力 攀升最快

牡羊座 英雄絕無氣短

膠著時分，稍安勿躁，逢水星逆行並五星入水瓶，本周牡羊留意元月以來順暢的運勢出現轉折。差旅或是交通運勢差，更要留心禍從口出，甚至是團隊內天兵翻出舊恨呆帳。偏財運新月前佳。感情是柔軟無礙。

金牛座 月明只待雲開

以逸待勞，蓄勢正發，金牛本周隨著金星呈相頻頻，正當風頭浪尖。在職場上觀察力敏銳，水星逆行期間還需親為諸事把脈。正財運與開銷冠諸星之首，偏財錦上添花。感情是無心插柳柳成蔭。

雙子座 幸福按鈴兩回

拂曉進擊，縱使身處水逆重災區，雙子的判斷力與信心仍節節高升。領銜出陣，孤注可一擲，化朽為奇。水逆期間宜注意系統性失誤，更小心電子用品短路或損毀。財運佳，投資消息判斷準確。感情是不慍不火。

巨蟹座 有靠處變不驚

進退得宜，巨蟹年前事業運勢厚積薄發，過去半年的疑惑與挑戰，化為春泥滋養。本周逆風是人情冷暖，與天兵天將諜對諜，成為太歲星交測驗。財運是撒網回收，豐碩可期。感情運是低水流深。

獅子座 春光明媚快意

韜光養晦，本周獅子運勢明朗，對職場志業游刃有餘，人氣指數高漲，諸事呈祥，更有多福臨門。水逆期間，任何媒體或是社群曝光皆有好結果。財神過路，難以積累但更不可顯擺。感情是真愛霸道。

處女座 見龍有鳳來儀

借力使力，處女逢五星入奴僕宮，身先士卒，突破重圍。水逆期間避免得理不饒人，何苦不睜一只眼，閉一只眼。少部分處女健康亮起紅燈，切莫諱疾忌醫。正偏財平平。感情是回眸一笑百業生。

天秤座 奇門遁甲有方

隔岸觀火，職涯發展利撥亂反正，天秤巧運四兩收千斤效，無需斧鑿出力，否則水星逆行會弄巧成拙。部分天秤則是積善得貴人相助，再下一城。財運平淡。感情是心有靈犀一點通。

天蠍座 雪中送炭難忘

路遙見力，本周天蠍需努力加餐飯，水逆期間階段任務收尾不易，心神操勞，事倍功半。部分天蠍須留意有長輩、長官突然理智斷線，想插手下指導棋。有異地投資或酬庸入袋。感情運翻揚，卻話巴山夜雨時。

射手座 清官難解心事

目炬如光，射手事業如遇困境，何不推己及人，動之以理，方能巧妙達陣。水星逆行期間，交通或有無可預期的禍事，選擇大眾運輸工具為佳。財運波動，投資有壓力測試。感情是步入不期真空。

摩羯座 萬金散去復來

加官晉爵，五星齊聚財帛宮，摩羯正財與資源呼風喚雨，職場上動能與想像無限，風景正好。財力攀至上半年最高點，不如全數存起。感情運是開局同花大順，宜告白。

水瓶座 恍如幽夢初醒

成王敗寇，本周職場上水瓶有改弦易轍之勢，人事更調劇力萬鈞。水星逆行期間可以安排健康檢查，也宜與親族聯絡情感。人緣運本周為十二星座之首，投資運勢也佳，羨煞諸星。感情是小別更勝新婚。

雙魚座 笑看黃粱一夢

白駒過隙，雙魚本周或倦怠或有心病，但職場正顯化難得機遇，須起身而行，不可蹉跎錯過佳期。貴人運佳，左倚右靠，全賴祖上庇蔭。財運忌諱投機。感情自知愛重，休管他人眼光。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

更多 CTWANT 報導