南韓28歲人氣女歌手宣美(SUNMI)，去年8月與朴軫永合作的單曲《When We Disco》後，人氣再度暴漲。近日她疑似收到時尚雜誌《VOGUE KOREA》的封面拍攝邀請，在個人社群平台上率先公開造型側拍，火辣的穿搭使好身材全都露。

宣美由女團Wonder Girls身份出道後，一直都以磁性嗓音與凹凸有致的火辣身材活躍演藝圈，陸續發行《24小時也不夠》、《Noir》、《Lalalay》、《Gotta Go》、《紫光夜》等夯曲。衣品絕佳的她，過去經常在個人社群平台上曬出私底下前衛又帥氣的穿搭，受到大批粉絲的喜愛，也成為不少精品指定的女星之一。

宣美日前在個人IG上公開的雜誌造型側拍中，以輕透的妝容搭配藍色挑染的髮型現身，而她身上穿的黑色貼身上衣，胸前深V至肚臍剪裁，加上金色綁帶的性感設計，使豐滿半球若隱若現相當性感，吸引不少演藝圈好友留言表示「吼~姊你太美了」、「OMG！怎麼這麼性感」、「這樣會不會美到太過份」，並引來69萬人按讚。

另外，宣美近日除了透過實境節目《一起跑步的關係》，與知名女星哈妮、Chuu及YooA等人一同分享女偶像們光鮮亮麗後的心酸外，也將登上歌唱節目《Sing Again》的舞台，到時候又會帶來什麼精彩表演備受粉絲們期待。