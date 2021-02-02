34歲大陸女星宋茜（Victoria）以亮眼外貌及168cm好身材走紅，曾是韓國女團f(x)隊長，近年則將事業重心回歸大陸，除了積極現身各大綜藝節目，更靠超強穿搭品味進軍時尚圈，深受廣大女性粉絲喜愛。宋茜近日在微博上發出一組霓虹夜景大片，以性感舊照讓粉絲們大飽眼福。

宋茜在貼文中開心寫下：「抖抖存貨！考古一份來自秋天的香芋冰淇淋。」只見她穿上一套香芋紫色的平口抹胸上衣，搭配輕盈的黑色紗質長裙，整體穿搭甜美又有氣質，正面大面積的中空剪裁超惹火，透出白皙的鎖骨線為冬日帶來一絲涼爽，完美詮釋韓國小姐姐風格的溫暖穿搭。

宋茜穿上一套香芋紫色的平口抹胸上衣，搭配輕盈的黑色紗質長裙，整體穿搭甜美又有氣質。（圖／摘自微博@宋茜）

照片中，宋茜置身夜景中，在霓虹燈的襯托下展現性感好身材，她更邊走邊回眸燦笑，替寫真帶來故事感，粉絲們看了紛紛狂讚：「是香芋味的茜茜子」、「甜甜笑容好元氣俏皮」、「有被仙到」、「甜美系的氣質美女」、「牛奶冰淇淋的甜味」等。

宋茜邊走邊回眸燦笑，替寫真帶來故事感。（圖／摘自微博@宋茜）

除了以女團身分在韓國闖蕩，宋茜在2012年踏入影視、節目主持界，在偶像劇《愛情闖進門》首次擔當女主角就獲得好成績，不僅創下同時段收視率冠軍，更憑著飾演「沈雅音」一角獲頒《2012國劇盛典》「最佳新人女演員」。 2015年則登上真人秀《花樣姐姐》，並成立個人工作室，開啟在大陸的演藝事業。