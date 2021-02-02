南韓35歲女星李多熙(이다희)，因擁有一雙超長美腿與出眾的氣質，被粉絲們封為「長腿姊姊」。2/1推出新作品《L.U.C.A.:The Beginning》的她，近日再度受邀登上時尚雜誌封面大秀修長好身材，令網友看得直呼「果然是名模身材」。

不久前，李多熙才與劇中搭檔金來沅一同登上雜誌封面，近日她則獨挑大梁，在最新一期的《Vogue Korea》雜誌中換上多套造型，以復古的大波浪捲髮搭配誇張的首飾與紫色眼影，成功駕馭吊帶馬甲衣及浮誇金色圖騰的絲質襯衫展現女神霸氣；其中一套造型甚至將牛仔外套扣子全開，辣秀內搭黑BRA及結實的腹肌曲線，加上金色細跟長靴的點綴，讓她整體造型十分有戲劇張力，也吸引超過11萬人點讚。

另外，李多熙的新戲《L.U.C.A》於昨日(2/1)正式開播，她為了幫作品宣傳也特別PO文提醒粉絲們收看，而照片中她穿著一件黑色V領洋裝搭配漆皮長靴，全擺側面高衩的設計，使她一坐下便炸出「名品長腿」成功吸睛造成話題。

李多熙過去曾是名專業的模特兒，以甜美臉蛋與176cm的衣架子身材在模特兒大賽中受到關注，2013年演出電視劇《千年之愛》後便轉戰戲劇圈發展，陸續於《需要浪漫》、《聽見你的聲音》、《秘密》、《推理的女王2》、《請輸入檢索詞WWW》等戲劇中演出，演技備受肯定。