美國好萊塢知名女星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie),2019年因拍攝電影《黑魔女2》而再次爆紅,她也即將於5月推出新作品,令粉絲們相當期待。近日裘莉還受邀登上時尚雜誌的封面,並在其中秀出性感美腿,吸引粉絲的目光。

安潔莉娜裘莉在英國版的《Vogue》雜誌中,以乾淨的妝容搭配貼身毛衣、寬版斗篷長裙及套裝短裙等多種造型,其中一張在庭院中與愛犬一同享受暖陽的照片最是吸睛,只見她穿著一件帥氣的風衣外套,坐在導演椅上撥弄著秀髮並翹著雙腳秀出火辣腿根,慵懶又不失性感的畫面電暈ㄧ票粉絲,紛紛留言「腳尖都透著優雅」、「從頭到腳都散發女王的魅力」、「溫柔的不老女神」、「眼神也比以前更柔和了」。

安潔莉娜裘莉這次也難得受訪分享「我包裡有什麼」單元短片,影片中她穿著一件白色素T搭配黑色寬褲坐在草地上隨意介紹包裡的物品,並透露自己有個「媽媽包」但包裡的東西不太有趣也無法分享,因為很多東西都不是她的而是孩子們的,她只能分享自己的小包,而短短2分鐘的影片卻引來網友熱烈討論,直呼「裘莉真是越老越美」、「聽她講話好舒服」再次引發話題。

安潔莉娜裘莉今年除了將推出電影《永恆族》外,還有另一部驚悚電影《那些希望我死的人》(Those Who Wish Me Dead)即將於5月14日上映並在線上串流平台HBO Max中播出。