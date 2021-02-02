UNIQLO近日將與法國傳奇超模伊內絲法桑琪(INES DE LA FRESSANGE)再度推出全新2021春夏聯名系列，本季以法國海邊度假勝地Deauville為靈感，結合Ines讓所有女性穿著舒適並綻放美麗的設計理念，與品牌LifeWear創新高品質服裝哲學，推出全系列女裝與配件共68款新品。

2021春夏系列為第15季UNIQLO與INES DE LA FRESSANGE的聯名合作系列，本次特別推出4大法式風格穿搭，包括丹寧外套，3D針織毛衣、絲質襯衫與質感包款，優雅迎接春節的各種社交場合。

今年特別推出4大法式風格穿搭，包括丹寧外套，3D針織毛衣、絲質襯衫與質感包款，優雅迎接春節的各種社交場合。（圖／品牌提供）

首先舒適有型的IDLF「牛仔外套」、「棉麻打褶窄管長褲」及「絲質上衣」超欠收，閃耀光澤感是法國優雅女性必備的元素，一定不能錯過，而本次推出多款亮眼配件讓你在海邊也能保持優雅，包含「帆布迷你肩背包」不僅能調整背帶長度，撞色設計更加時尚有型，巴黎人喜愛海洋風格如「3D織法條紋針織衫」則採用經典海軍條紋，是輕鬆又不失專業的開工單品。

閃耀光澤感是法國優雅女性必備的元素。（圖／品牌提供）

法國出生的伊內絲法桑琪（INES DE LA FRESSANGE），17歲即展開她的模特兒生涯，並快速成為全球知名超模，為高級時裝品牌走秀。她是知名的時尚指標，也是國際時尚品牌的謬思女神。在2013年伊內絲．法桑琪再次設立自己的品牌INES DE LA FRESSANGE PARIS，並以藝術總監身分持續致力於展現當代巴黎時尚美學。