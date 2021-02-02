馬來西亞正妹周甄娜（Jenna）以巨無霸上圍和158cm小隻馬身材走紅，被粉絲們譽為「真人版娜美」，是在IG上累積超過275萬追蹤者喜愛的人氣女神。周甄娜近日再度以惹火穿搭上街掀起話題，大秀傲人南半球，浮誇身材令人全看傻。

周甄娜向來以惹火作風聞名，她近日穿上一套短版黑色針織裙外出，以兩件式的極簡剪裁秀出渾圓南半球及水蛇腰，豐滿弧線十分引人遐想，下半身更搭配上低腰迷你裙，腰間點綴上V字線條，在視覺上有更顯瘦的效果，讓大票粉絲看了害羞不已。

周甄娜私下個性大方前衛，除了發美照大秀巨無霸身材，更在貼文中表示：「現在確診病例越來越嚴重了，大家小心注意哦。」讓粉絲們看了倍感親切，紛紛留言回應：「歐歐歐歐太美」、「你永遠是我的精神糧食」、「我是甄娜的超級鐵粉」、「超像洋娃娃」、「你出門玩也要小心安全」等。

身為知名直播主，周甄娜時不時就會發出養眼美照與粉絲互動，從不吝嗇展現自我，同時她也身兼瘦身產品代理商，發揮強大帶貨能力及個人優勢，在IG界人氣居高不下，一舉一動都是熱門話題。