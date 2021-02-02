西洋情人節即將在2/14來臨，無論是為情人準備禮物，或是買一瓶香水寵愛自己，從現在起已經可以開始物色購買清單了。納西索、SABON、Dior、GUCCI在情人節前夕陸續推出香氛新品，包裝彷彿藝術品般精緻，香氣讓人一聞上癮、再聞淪陷，香氛控千萬不要錯過。

▍1.納西索for her MUSC NOIR 深情繆思淡香精

2021年2月，Narciso Rodriguez納西索重新詮釋經典，推出全新for her MUSC NOIR深情繆思淡香精，再次與打造PURE MUSC純粹繆思淡香精與fleur musc桃色花舞女香的調香大師Sonia Constant攜手合作，演繹現代女性與生俱來的神祕性感與自信無畏的氣息，馥郁醇厚的經典麝香質調貫穿整場香氛饗宴，搭配清晰飽滿的前中後調，化作獨一無二神秘性感香氣。

for her MUSC NOIR 深情繆思淡香精。（邱映慈攝）

深情繆思淡香精以絨面皮革調作為香味基調，加深優雅的木質調結構，並喚醒神秘深邃的經典麝香，將嗅覺輪廓轉化的更濃郁而飽滿，令人沈醉在前所未有的感官藝術中。中調的白雪松、玫瑰帶來感性的純淨，流露女性柔情，而帶有暖甜香氣飽滿多汁的李子，注入和諧明媚的清新氣息，獨特的氣味為香水增添新生命，遺嶄露女性直覺，巧妙結合自信與感性的美妙特質。

深情繆思淡香精首次以最純淨透明的形貌，包裹最深刻的香氣，黑色瓶蓋暗示著濃烈的內在，而似能一眼看穿，卻暗藏神秘的淡粉色香水，也呼應其明暗對比的藝術張力。（邱映慈攝）

▍2.SABON白玫瑰宣言香水

SABON推出限量「白玫瑰系列」，展現浪漫純真的真實自我。結合SABON最受歡迎──經典優雅的玫瑰茶語、清新自由的以色列綠玫瑰，三種不同玫瑰香氣、三種不同風格面貌，重現凡爾賽小特里亞農宮的玫瑰花園。

SABON白玫瑰宣言香水。（圖／品牌提供）

白玫瑰宣言香水香氣有如一襲隱形的衣裳，白玫瑰柔和的香氣可隨穿著與心情展現浪漫純真的風格。低敏感的玉米發酵蒸餾植物酒精，不刺激肌膚，可以做為明星第四部曲，使身上的香氣更持久。

除了使用SABON白玫瑰宣言香水，還可搭配身體乳、護手霜，讓白玫瑰的香氣全天優雅圍繞。（邱映慈攝）

白玫瑰系列另外推出身體磨砂膏、絲綢身體乳液、護手霜、薰香組、沐浴球、沐浴油等單品，外出使用白玫瑰香水、護手霜，夜間沐浴保養繼續使用同系列產品，整天都能被優雅的白玫瑰香氣圍繞。

白玫瑰系列另外推出身體磨砂膏、絲綢身體乳液、護手霜、薰香組、沐浴球、沐浴油等單品。（邱映慈攝）

白玫瑰沐浴油、身體磨砂膏讓沐浴時光更療癒。（邱映慈攝）

玫瑰秘境迷你磨砂膏禮盒可一次體驗白玫瑰、以色列綠玫瑰以及玫瑰茶語香氣。（邱映慈攝）

▍3.Miss Dior花漾迪奧淡香水 BOBBY限量復刻版

2021年情人節，DIOR隆重推出Miss Dior花漾迪奧淡香水 BOBBY限量復刻版，睽違70年首度演繹BOBBY經典創作，完美展現DIOR世家的卓越精品工藝。

Miss Dior花漾迪奧淡香水 BOBBY限量復刻版的瓶身靈感來自迪奧先生的愛犬。（邱映慈攝）

雪白玻璃瓶身刻劃BOBBY身影，牠後腳站立、雙眼閃爍著真摯又堅定的眼神，可愛討喜的模樣，洋溢著歡快的DIOR精神，BOBBY頸部悉心繫上的經典單耳蝴蝶結與精緻繡珠，是由DIOR高級訂製工坊師傅親手縫綴，數百顆色彩繽紛的繡珠彷若繽紛糖霜灑落其上，完美展現DIOR刺繡工藝。瓶內裝載「Miss Dior花漾迪奧淡香水」，其細膩溫柔的花香調，完美呼應BOBBY活潑與優雅兼具的靈魂，是一款傳遞奢華與愉悅享受的香氛作品。

BOBBY限量復刻版裝載Miss Dior花漾迪奧淡香水，半透明瓶身微微透出粉嫩色澤，BOBBY頸部悉心繫上的經典單耳蝴蝶結，是由DIOR高級訂製工坊師傅手工製作，全台限量500瓶。（邱映慈攝）

▍4.GUCCI 罪愛女性淡香水

Gucci罪愛女性淡香水是一款與眾不同的琥珀花香調香水，充滿女性浪漫氣息的淡紫色紫羅蘭花瓣與柑橘味相結合，散發出濃郁而感性的琥珀味和廣藿香。前調以活潑的柑桔前調與粉紅胡椒混合在一起，散發著明亮而充滿活力的清新氣息。

GUCCI 罪愛女性淡香水。（圖／品牌提供）

中調紫羅蘭花瓣與蜜桃和覆盆子的果香氣息與埃及天竺葵的香氣相結合，營造出微妙而和諧的對比。最後，廣藿香和琥珀味散發出溫暖和些微奶油香味，與淡香精的基調香呼應，為香氣帶來強度和感性。