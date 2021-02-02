28歲泰國女星黛薇卡霍內（Mai Davika），擁有泰國與比利時混血基因，靠著精緻五官及清新氣質走紅，被粉絲們譽為「泰國第一神顏」、「泰國第一美」，目前在IG上已經吸引超過1249萬人追蹤。黛薇卡近日在IG上曬出一組賞櫻寫真，以纖細的柳葉腰成功吸引粉絲們的目光。

伴隨春季來臨，又到了櫻花盛開的時候，黛薇卡近日在IG上曬出一系列賞花穿搭照，並寫下「在泰國的櫻花」，只見她穿上活潑的亮黃色短版上衣，搭配同色系套裝褲，在櫻花樹下燦笑並拍下美照作為紀念，交叉設計的背心剪裁簡約特殊，下襬的倒V讓她緊緻的川字線一覽無遺，讓網友們看了全戀愛。

黛薇卡相當擅長運用穿搭品味展現身材，日前她穿上白色澎澎袖平口上衣，搭配牛仔寬褲、白球鞋，縱使不穿高跟鞋也襯托出逆天超模腿，令眾人看了紛紛大讚：「想跟美女一起賞花」、「腿超長」、「真的是超模身材」等。

黛薇卡以甜美外貌及175cm高䠷身材圈粉無數，除了個人氣場強大，更連精湛演技都不容忽視，她曾憑藉2015年電影《戀愛診療中》，一舉拿下泰國金天鵝電影獎、泰國電影導演協會獎、影評人協會獎等在內的最佳女主角獎項，人氣居高不下。