被網友封為「最正插畫家」的南韓知名插畫家貓咪(야옹이)，因推出暢銷漫畫《女神降臨》而逐漸受到注意，在網路上迅速竄紅。日前，她在個人社群平台上曬出即將出門的穿搭短片，火辣的深V造型令網友看得臉紅心跳。

貓咪擁有女團般的甜美的外貌與凹凸有致的火辣身材，加上豪門身分的加持，讓她自從被網友挖出個人IG後便成為知名網紅，粉絲數瞬間暴增超過153萬人追蹤，還有不少人認為《女神降臨》漫畫中的女主角根本就是她本人，使電視劇播出後就話題不斷，貓咪也因此陸續收到廠商的代言邀請。

貓咪成名後經常透過IG與網友們互動分享生活，日前她PO出與好友即將出們約會的穿搭自拍影片，只見她穿著ㄧ件白色深V BRA TOP，辣秀豐滿深溝曲線並對著鏡頭露出迷人的微笑，電得網友神魂顛倒，紛紛留言「太美了」、「我被電暈了」、「真希望可以當她男友」。

另外，貓咪還在限時動態中偷偷公開體重，身高將近170cm分的她，僅穿著白色內衣與牛仔短褲，秀出超狂的ㄑ字纖腰與長腿，並附上文字「51kg!」讓不少女粉絲羨慕不已。但事實上，貓咪過去也曾因前凸後翹的身材遭到網友攻擊，甚至懷疑她動過肋骨整型手術，讓她不得不PO文表示「感謝父母給的好身材」直接打臉酸民。