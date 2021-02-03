瑞典31歲知名超模艾爾莎霍斯克(Elsa Hosk)，過去曾是「維密天使」成員之一而打開知名度。目前已在懷孕後期階段的她，忍不住對著鏡子PO文對即將誕生的寶寶喊話，性感的好身材也吸引網友的注意。

艾爾莎霍斯克先前宣布懷孕後，除了登上時尚雜誌分享當媽媽的喜悅外，也不時透過IG與粉絲們互動，並持續PO出火辣的「藏肚以及露肚穿搭」贏得不少媽媽粉絲的喜愛，IG追蹤人數也突破640萬人追蹤。近日她為了迎接即將誕生的寶貝，不僅搬了新家並曬出寶寶的新房照，她還不忘自拍紀錄下最美的模樣。

艾爾莎霍斯克在PO文中表示「Little angel can’t wait to meet you」，並在公開的照片中只穿著一件襯衫並將扣子全開，大方秀出內衣褲及豐滿的上圍與孕肚曲線，搭配時下最流行的「睡不醒頭」，瞬間提升性感度，吸引超過28.8萬人按讚，網友們看到後也紛紛留言送上祝福「好期待寶寶的到來」、「連我都替你興奮」、「最美的媽咪」引發話題。

艾爾莎霍斯克擁有空靈容貌與177cm的高䠷身材，就學時曾加入學校的女子籃球隊，後來因亮麗的外表被星探挖掘後受到多本雜誌青睞而漸漸轉往模特兒界發展，隨後成為知名內衣品牌「維多利亞的秘密天使」（Victoria's Secret Angels）成員之一，成功在伸展台上打開知名度。