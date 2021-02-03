南韓38歲知名女星劉寅娜(유인나/劉仁娜)，2016年以韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》中的Sunny一角而再度爆紅。近日即將推出新電影的她，在上映記者會時穿著一件「鏤空中空裝」現身，成為全場矚目的焦點。

劉寅娜擁有甜美臉蛋與清新的氣質，加上自然又精湛的演技，使她在2009年演出喜劇《穿透屋頂的High Kick！》後便受到注意，隔年再憑著韓劇《秘密花園》贏得「第47屆百想藝術大賞」新人獎成功打開知名度，接續在《仁顯王后的男人》、《來自星星的你》、《鬼怪》、《觸及真心》、《愛我的間諜》等夯劇中演出，演技獲得肯定。

劉寅娜的新電影《New Year Blues (새해전야)》也即將於2/10日正式上映，在近日舉行的記者會上，劉寅娜穿著一件兩截式的白色鏤空刺繡短裙出席，上身蓬袖又短版的設計使身材比例更加纖細，而下身的百褶裙襬搭配韓妞最愛的空氣瀏海，更加突顯劉寅娜的甜美女人味。

另外，劉寅娜近日也為了宣傳新作品登上時尚雜誌《W Korea》的封面，並在採訪中提到對於身邊人的共同特點就是「善良」，她認為善良也代表著聰明與智慧，似乎在隔空讚賞與她同樣每年捐款幫助弱勢族群的好姊妹IU，令網友們紛紛大讚「她跟IU都是人美心更美的最佳代表」、「歐尼太美了」、「期待新作品」。