馬來西亞「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），以精緻五官與火辣身材而成為網路紅人。近日她在個人社群平台上曬出一組穿著泳裝享受陽光的側拍短片，大秀極致好身材，吸引超過33萬名網友觀看。

李元玲擁有甜美臉蛋與凹凸有致的身材，除了練得一手精湛琴藝外，還是名芭蕾舞者及健身達人，每次只要一PO照片便能造成話題，而熱愛健身的她過去曾多次公開健身後的完美體態更大方表示體脂只剩12%，日前甚至公佈自己170cm的身高只有44kg，令不少人看得瞠目結舌，也因此在網路上迅速竄紅，IG粉絲數吸引超過185萬人追蹤。

李元玲近日再度更新近況，PO出貼文詢問網友「要跟我一起曬太陽嗎？」，並在影片中大方的公開她在豪宅家中泳池旁拍攝的側拍影片，只見她穿著一件大紅色的成套比基尼，秀出精實的腹肌與翹臀曲線，不時對著鏡頭露出燦爛笑容，最後還不忘送上「躍出水面」的性感畫面，電得網友直噴鼻血，紛紛留言「這段影片我重複看了N遍」、「馬來西亞真是幸福的國家全年都能穿比基尼」、「太辣了啦！」、「也想順便幫你擦防曬」。

另外，李元玲多日前也曾曬出另一組辣照，照片中她穿著粉膚色蕾絲內衣搭配芭蕾舞蓬裙對鏡自拍的照片，專業的舞蹈姿勢加上超狂的馬甲曲線與腿部線條，同樣吸引超過6萬人按讚。