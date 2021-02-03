32歲台灣女星劉品言（言言）以32E火辣上圍及甜美外貌走紅，從女團出道後，近年積極在戲劇圈發光發熱，靠自然演技晉升台劇女神，近期她在新劇《未來媽媽Mother to be》中飾演女強人「郭沁」，與馬志翔同台上演鬥智對手戲掀起話題，人氣居高不下。劉品言近日在IG曬出一組火紅穿搭寫真，展現優雅女人味。

劉品言發文寫下：「新的一年紅紅火火！」並表示自己為了讓節日有儀式感，才發想出這套火紅穿搭，照片中，她穿上 iBLUES 大紅色洋裝，微寬鬆的休閒剪裁搭配上胸前的長緞帶，更襯托優雅的氣質，看起來飄逸又柔美，下半身則選穿 CHARLES & KEITH 米白色踝靴，帶來初春過年的喜氣。

在拍攝的現場，劉品言先是對著鏡頭燦笑，接著更驚喜襬出多個俏皮動作，其中，在雙手舉高的動作時，傲人的腰臀比例瞬間曝光，好身材引起網友接連讚嘆：「紅色超美的」、「言言好漂亮」、「換個穿搭心情轉換」、「美翻了」等。

為了維持上鏡的好身材，劉品言日常都靠重訓鍛鍊體態，日前她大方分想自己的健身辣照，單穿透視運動BRA就入鏡，小心機若隱若現透出渾圓美胸，緊緻的水蛇腰也同樣吸睛，讓好友瑤瑤看了留言大讚：「學姐太壞了」。