大陸女星倪妮近期靠新戲《流金歲月》再度成為話題女神，除了與劉詩詩飾演姐妹同台飆戲掀起熱議，近日，網路上又流傳出一張倪妮的初中畢業照，只見照片中的她身著校服，不僅看起來十分可愛，更是眉清目秀的美人胚，讓人不禁讚嘆「美女果然都是從小美到大」。

倪妮的國中畢業照近日在網路上曝光，照片中的倪妮身著校服，坐在前排，模樣稚嫩青澀，跟現在成熟的高冷臉變化頗大，雖然女大十八變，依舊看得出來白皙皮膚、姣好五官，清純笑容讓粉絲看了大讚：「好甜啊」、「穿校服的樣子還有點青澀，長大完全就是大美女」、「小倪妮真可愛」、「純天然美女」等。

倪妮擁有170cm高䠷身材和時尚高級臉，加上天生自帶超模光環，以獨特氣質被譽為「人間Gucci」，她自從出演張藝謀電影《金陵十三釵》爆紅後，憑藉此片獲得第6屆亞洲電影大獎最佳新演員獎項，隨後陸續在《我想和你好好的》、《等風來》、《匆匆那年》、《天盛長歌》、《宸汐緣》等電視電影中獲得演出機會，晉升戲劇邀約不斷的人氣女神，自然演技深受大票劇迷愛戴。

倪妮的國中畢業照近日在網路上曝光。（圖／摘自微博@ 娱乐有饭）

倪妮天生有著自體發光的好膚質，總讓粉絲們相當稱羨，面對眾人敲碗皮膚保養方法，倪妮曾大方表示自己是個面膜控，愛敷面膜才成功造就出水嫩膚質，但重點一定要加上睡美容覺，透過早睡早起多休息，並保持心情平穩愉快，就能養出水嫩好皮膚。