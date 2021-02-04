33歲大陸女星趙麗穎擁有甜美臉蛋及165cm好身材，自從去年年底產後不久就積極回歸螢幕前拍戲，更在第13屆中國電視金鷹獎奪下觀眾喜愛女演員獎。工作室近日在微博上發出一組珠寶寫真大片，完美展現趙麗穎穿上白紗裙的最佳狀態。

身為DIOR迪奧中國區珠寶大使，趙麗穎配戴上GEM DIOR系列高級珠寶拍寫真，照片中，趙麗穎留著招牌的氣質黑長髮，縱使沒有過多華麗裝飾，也無法掩蓋她精緻五官及清秀氣質，她身穿一套剪裁簡約的無袖白裙登場，看得出來膚白唇紅狀態極佳，盡顯沉穩優雅的時尚表現力。

在工作室分享的花絮照中，趙麗穎在黑白光影下拍攝寫真，除了清澈雙眸吸引人，從側身更能看出她的S型曼妙體態，童顏外貌絲毫看不出來是媽媽，令粉絲們看了紛紛回應：「娛樂圈行走的打臉機」、「美女和珠寶好配」、「穎寶好漂亮」、「我的女神太優秀了」等。

趙麗穎與男星馮紹峰在2018年閃電結婚，目前育有一子「想想」， 一家三口生活甜蜜溫馨，除了經營家庭，趙麗穎更不忘回歸賺奶粉錢，近期除了在《有翡》中飾演江湖女俠「周翡」，更順利接下《幸福到萬家》、《誰是兇手》2部戲劇演出，除了拍戲也加入真人秀《中餐廳》第4季，人氣居高不下，持續穩坐收視女神地位。