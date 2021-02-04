襯衫、過膝裙、西裝外套或是連身褲裝，一不小心不是像每天毫無生氣的OL，就是像等下要去修車一樣，到底工裝該怎麼穿才時髦，就跟著潮人腳步搭起來！

當代工裝不無趣！5個造型跟著IG潮人一起加入穿搭前段班。（圖／翻攝自IG ＠pernilleteisbaek）

身兼造型師與創意總監的丹麥潮人Pernille Teisbaek，將都會、街頭與極簡風格混搭出百萬粉絲追隨的時髦穿搭。以寬大袋有墊肩的西裝外套，一身全白配上針織高領衫，褲頭細節的黑色滾邊讓時髦程度更上一成，帶有流蘇的耳飾更增添華麗感。

當代工裝不無趣！5個造型跟著IG潮人一起加入穿搭前段班。（圖／翻攝自IG ＠rosiehw）

前「維多利亞的祕密」超模Rosie HW，曾在電影《變形金剛3》擔任女主角，並出演《瘋狂麥斯：憤怒道》，擁有1200萬粉絲追蹤的她，現在更開啟了個人美妝、保養網站「Rose Inc.」。她以米色風衣搭配寬版襯衫、黑色合身褲裝，搭配帶有金屬色澤的配件來增添細緻感，簡單又俐落地完成時髦工裝穿著。

（圖／翻攝自IG ＠leoniehanne）

德國時尚潮人Leonie Hanne，不僅深受一線精品喜愛，更擁有300萬粉絲追隨，從IG到抖音。TikTok以不同方式分享她的穿搭。以亮麗的黃色麂皮長靴與迷你手袋為工裝加入華麗感，OVERSIZED西裝外套與襯衫搭配出略微性感的下身失蹤造型。

（圖／翻攝自IG ＠carolapojer）

從創辦的居家選物店「søn studio」，就可以看出奧地利潮人Carola Pojer的過人品味，經典不需過多裝飾的風格正好符合她的極簡穿搭。將不同層次的黑做出層次，帶有些光澤感的長板西裝外套讓整體不那麼暗沉，巧妙的褲腳開衩露出肌膚更是讓工裝風格展現女性感的一面。

（圖／翻攝自IG ＠laurencefortincote）

身為「嬌小女生範本」的巴黎女孩Laurence，擅長以黑、白、米色調搭配出讓人羨慕的好比例。選擇以工裝的代表品牌PRADA作為主要單品，白色襯衫搭上帶有背包扣環設計的傘狀短裙，黑色長襪與樂福鞋巧妙的增添了學生氣息。

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