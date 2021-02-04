最近天氣冷颼颼大家是不是都很想把自己的羽絨衣穿上啊？說到羽絨衣絕對不能沒提到精品羽絨衣界的霸主，不只兼具性能以及時尚感還是歷久不衰的經典品牌。Moncler 延續「Born to Protect」的永續性計畫帶來全新「Holding Court」系列，靈感源自重新演繹海邊籃球場上的運動風格，一共帶來十件組合膠囊可供挑選。

Moncler 全新系列「Holding Court」正式亮相（圖／BEEMEN蜂報提供）

Moncler 全新系列「Holding Court」正式亮相（圖／BEEMEN蜂報提供）

本季依循品牌的前衛美學，注入鮮豔的色彩為題並搭載獨家防撕裂、防油面料製成，當中 Lappe 背心利用飽和的黃色尼龍漆飾面搭配撞色邊包覆結尾，還有形似渲染的針織纖維製成毛帽，無疑皆是亮點單品，同時還發佈棉製的運動衫、運動褲讓你全身上下都可以穿戴本季商品。Moncler 全新「Holding Court」系列現已可以於品牌官方網站購得，趁現在天氣還不穩定有機會拿出來穿趕快下訂吧。

Moncler 全新系列「Holding Court」正式亮相（圖／BEEMEN蜂報提供）

Moncler 全新系列「Holding Court」正式亮相（圖／BEEMEN蜂報提供）

(本文由 BEEMEN蜂報 提供)