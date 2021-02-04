南韓知名女星IU (李知恩)，於1/27日發行第5張正規專輯《Celebrity》後人氣大噴發，一舉登上音源數據平台Gaon Chart的下載排行榜冠軍。近日網路上也釋出一組她所拍攝的飾品代言形象照，仙氣爆棚的禮服造型成功吸引大眾的目光。

在公開的照片中，IU穿著一件白色U領上衣，荷葉邊的大U領口設計搭配精緻的妝容與慵懶的盤髮造型，凸顯IU出眾的迷人氣質；另一套造型，則是超顯白的粉膚色禮服，飄逸的網紗材質使她仙氣爆棚，加上斜肩的設計讓性感的天鵝頸線條與鎖骨一覽無遺，即使只有釋出三張照片也同樣吸引上千人按讚，紛紛留言「IU實在太美了」、「天女又下凡了」、「IU女神美到無法言語」。

另外，IU昨日(3日)也在個人YouTube頻道中公開了單曲《Celebrity》拍攝MV時的花絮片段，只見她在零下14度的深夜中持續拍攝、更換多套造型，但因為天氣實在太冷，使她在拍攝外景時冷到直發抖、口中還嘆出白色氣體，只好果斷放棄脫鞋奔跑的畫面，不過一開拍後IU便立刻脫掉外套展現專業的一面完成戶外拍攝，令網友忍不住大讚她敬業的態度。

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IU先前為新歌宣傳時，還不忘在IG上曬出中空運動裝與先前公開過的亮片短裙，秀出纖細蠻腰與白皙長腿，同樣引來超過345萬名網友好評按讚。