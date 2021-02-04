44歲大陸女星馬伊琍，因演出電視劇《還珠格格三天上人間》中「紫薇」一角而被大眾熟知，長相精緻、氣質優雅的她出道多年依舊風韻猶存，以深刻自然的演技深受大批粉絲喜愛。馬伊琍工作室近日曝光一組寫真，以婀娜多姿的體態驚艷眾人。

馬伊琍在1996年憑藉電視劇《真空愛情記錄》出道，後續靠趙寶剛指導的青春勵志電視劇《奮鬥》而暴紅，更陸續在《江北好人》、《我的前半生》、《那些女人》、《找到你》、《旗袍美探》等電視電影中嶄露頭角，曾獲2019年福布斯中國100名人榜榮譽。

馬伊琍長相精緻、氣質優雅，出道多年依舊風韻猶存，以深刻自然的演技深受大批粉絲喜愛。（圖／摘自微博@马伊琍工作室）

照片中，馬伊琍梳著中分油頭，選穿一襲黑色鏤空刺繡長裙，以蕾絲剪裁襯托出她曼妙身材曲線，盡顯獨特韻味並展現高冷優雅的氣場，看起來風情萬種，粉絲們看了也大讚：「馬伊琍好美，宇宙最美」、「美酷冷艷！擊中了我的心」、「能否再來一組美圖，我可以愉快的開啟兩週」、「妥妥的女王範，氣場一米八」等。

馬伊琍梳著中分油頭，選穿一襲黑色鏤空刺繡長裙，以蕾絲剪裁襯托出她曼妙身材曲線。（圖／摘自微博@马伊琍工作室）

身為出道多年的資深人氣演員，馬伊琍從不停下腳步，近期更憑藉《旗袍美探》中「蘇雯麗」一角榮獲2020年度國劇盛典「年度匠心女演員」，她公開表示，「感謝大家的認可，未來也將初心不怠，用更好的作品回饋大眾。」以大方發言展現自信從容的一面。在頒獎典禮上，她則穿出一套白藍平口印花裙，展現纖瘦體態及清新氣質。