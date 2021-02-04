4U2在2019年推出YOU HEART ME心型刻字腮紅，價格便宜、色號豐富、外觀可愛等特點，引發熱烈討論，更創下首月賣破2300個的輝煌銷售記錄。睽違一年多，4U2推出「復古小甜磚腮紅」，將外觀設計成圓潤的的方形，看似AirPods的腮紅超可愛，承襲便宜又有豐富色選的特點，預計又要引發一波包色風潮！

本次腮紅共有「霧面」、「亮面」兩大質地，每一質地有9色，總共推出18色，像是今年超級燒的茶色系腮紅，烤奶色、肉桂奶茶色、無花果色等，色選十分豐富，每一色都超級美，絕對能在復古小甜磚腮紅中找到你的命定色。

4U2復古小甜磚腮紅霧面款手部試色，粉質非常細緻貼膚。（邱映慈攝）

4U2復古小甜磚腮紅亮面款手部試色，亮粉不顯肌膚紋理，呈現漂亮的光澤感。（邱映慈攝）

復古小甜磚腮紅的粉質非常細膩，有如天鵝絨般的細緻柔軟觸感，儘管是帶點珠光的S亮面系列，上妝後完全不會覺得亮片過於突兀，與肌膚的貼合度極佳，不易脫妝，完全不顯肌膚紋理。成分添加玫瑰果油，能夠深層滋潤雙頰肌膚、防止肌膚老化並保持彈性，長時間顯現好氣色。

復古小甜磚腮紅霧面款包裝是不透明的霧面方盒。（邱映慈攝）

復古小甜磚腮紅亮面款包裝使用透明蓋子，光澤感來自細緻的亮粉和珠光。（邱映慈攝）

霧面推薦色號包含#M51 MARRY ME莓果燕麥奶、#M52 RETURN CO. 玫瑰奶茶、#M57 FAT BOY肉桂奶茶。「#M51莓果燕麥奶」顏色優雅又知性，不挑膚色，能襯托好氣色；「#M52玫瑰奶茶」顏色非常自然，有如初戀般的悸動，害羞臉紅的樣子，給人甜美可愛的感覺；「#M57肉桂奶茶」帶有一點血色感，乍看之下厚重，上頰後卻意外的顯白，且復古感十足。

#M51莓果燕麥奶。（圖／品牌提供）

#M52玫瑰奶茶。（圖／品牌提供）

#M57肉桂奶茶。（圖／品牌提供）

亮面推薦色號有#S75 KINGS & QUEENS杏桃烤奶、#S77 SUNDAY BEST蜜糖橘醬、#S78 MAD LOVE無花果色。「#S75杏桃烤奶」以裸色為基底，帶點橘粉色，上頰後非常顯氣質；「#S77蜜糖橘醬」以橘色為基底，加入了非常微量的粉色，給人溫柔、柔和的親切感；「#S78無花果色」是絕對不能不收的超親民激美色，不管是白肌、黃肌，還是膚色比較健康的女孩都能輕鬆駕馭。

#S75杏桃烤奶。（圖／品牌提供）

#S77蜜糖橘醬。（圖／品牌提供）

#S78無花果色。（圖／品牌提供）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/2/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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